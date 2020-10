Nieuwe catalogus van LIGO-Virgo bevat maar liefst vijftig gedetecteerde zwaartekrachtgolven

door

Deze week is de tweede Gravitational-Wave Transient Catalogue (GWTC-2) van LIGO en Virgo gepubliceerd en die bevat maar liefst vijftig zwaartekrachtgolven, die met de detectoren in de VS en Italië zijn waargenomen. We zijn nu halverwege de derde waarneemperiode van LIGO-Virgo (O3a genaamd) en in die periode zijn maar liefst 39 zwaartekrachtgolven gedetecteerd. De andere 11 stammen uit waarneemperiodes O1 (3 stuks) en O2 (8 stuks), die in catalogus GWTC-1 beschreven zijn. De allereerste zwaartekrachtgolf was GW150914, welke veroorzaakt werd door twee botsende zwarte gaten. In periode 3a werden ruim drie keer zo veel zwaartekrachtgolven gedetecteerd als in de eerste twee waarneemperiodes. De verwachting is dat in de komende periodes O3b en O3c ook telkens zo’n 40 zwaartekrachtgolven zullen worden gedetecteerd, dus voor de gehele waarneemperiode O3 is de schatting dat er 120 zwaartekrachtgolven zullen worden gedetecteerd. Hierboven zie je alle vijftig golven in beeld gebracht (hier de interactieve versie). Je ziet dat veruit het grootste deel veroorzaakt is door botsende zwarte gaten, twee zijn van botsende neutronensterren en twee zijn van een botsing van zwart gat en wellicht een neutronenster. Hieronder een grafiek met alle zwaartekrachtgolven van O3a (HLV=Hanford-Linvingston, de detectoren in de VS, V=Virgo, de detector in Italië, BBH=binary black hole, NSBH=neutron star or black hole).

Bron: Eurekalert + Francis Naukas.