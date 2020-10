OSIRIS-REx heeft z’n bodemmonsters van planetoïde Bennu veiliggesteld

door

NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) is er in geslaagd om de bodemmonsters van planetoïde Bennu, die op 20 oktober na een succesvolle Touch & Go waren verzameld, te plaatsen in de Sample Return Capsule (SRC) van het ruimtevaartuig. Dat is afgelopen dinsdag en woensdag gebeurd en uit foto’s blijkt dat het plaatsen succesvol is verlopen (zie hierboven). Met de robotarm van OSIRIS-REx werd de opvangkop van het Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) naar de SRC gebracht en werd ‘ie vervolgens in de capsule is gezet, die daarna hermetisch werd gesloten. Hieronder videobeelden van hoe dat gegaan is.

Dat ging allemaal eerder dan gepland, hetgeen komt omdat de kop langzaam kleine deeltjes van het gruis bleek te verliezen. Vandaar dat men het veilig stellen van de monsters heeft versneld. De bedoeling is nu dat OSIRIS-REx ergens in maart volgend jaar terugkeert naar de aarde en dat de SRC op 24 september 2023 per parachute zal landen in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah. Bron: NASA.