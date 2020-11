Vandaag is het internationale ruimtestation ISS precies twintig jaar bewoond

door

Vandaag 2 november 2020 is een bijzondere dag voor de ruimtevaart, want het is op de kop af precies twintig jaar dat het internationale ruimtestation ISS bewoond is. Sinds 2 november 2000, toen ISS-expeditie 1 (William Shepherd, Yuri Gidzenko en Sergei Krikalev) aankoppelde en z’n intrek nam, is het ISS continu bewoond en wel door 240 astronauten, waarvan 18 ESA-astronauten. Eén daarvan is André Kuipers, die vanochtend ter ere van het jubileum de Nederlandse vlag, die hij had meegenomen naar het internationale ruimtestation ISS, overhandigde aan Harm Stevens, conservator 20e eeuw van het Rijksmuseum. Hieronder een video die speciaal voor het jubileum is gemaakt, twintig jaar ISS in zestig seconden.

Bron: ESA.