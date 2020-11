Er zijn naar schatting 300 miljoen potentieel leefbare planeten in het Melkwegstelsel

door

Gebruikmakend van gegevens verzameld met de Amerikaanse Kepler en Europese Gaia ruimtetelescopen hebben sterrenkundigen berekend dat er naar schatting 300 miljoen potentieel leefbare planeten in het Melkwegstelsel zijn. Daarbij heeft men gekeken naar planeten die ongeveer de omvang van de aarde hebben (tussen 0,5 en 1,5 aardmassa) en die naar alle waarschijnlijkheid rotsachtig zijn. Ook beperkte men zich tot op de zon lijkende sterren qua leeftijd en temperatuur. Een leefbare planeet wordt gedefinieerd als een planeet die zich bevindt in de leefbare zone van z’n ster, de zone waar de temperatuur zo hoog is dat water er in vloeibare vorm kan voorkomen (ook wel de Goudlokje zone genoemd) – een belangrijke voorwaarde voor de aanwezigheid van leven. Steve Bryson, Michelle Kunimoto et al komen in dit vakartikel, verschenen in The Astronomical Journal, aan met de analyse van de gegevens van Kepler en Gaia en de resultaten die daaruit volgen.

Van die 300 miljoen leefbare planeten lijken er een aantal ook dicht bij de aarde te staan: minstens vier potentieel leefbare planeten zouden op grond van de statistieken binnen een afstand van 30 lichtjaar tot de aarde staan en de meest nabije zou zelfs op ongeveer 20 lichtjaar kunnen staan. Om op het aantal van 300 miljoen te komen is men uitgegaan van een voorzichtige schatting dat 7% van alle op de zon lijkende sterren aardachtige planeten heeft. Als men een optimistische schatting neemt dat de helft van die sterren dergelijke planeten heeft dan wordt het aantal veel meer dan 300 miljoen. Bron: NASA