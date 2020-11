ESA gaat woonmodules, tank- en communicatiesystemen voor Artemis leveren

door

NASA’s Artemis-maanprogramma beoogt om in 2024 astronauten naar de maan te sturen en een groot aantal faciliteiten op en rond de maan te bouwen, waaronder een maanruimtestation of ‘Lunar Gateway’. Maar NASA doet dit niet alleen, en spant zich in om een brede internationale partnercoalitie op te zetten van bedrijven en ruimtevaartorganisaties om deze plannen gestalte te geven. NASA en ESA hebben recent, op 27 oktober j.l., hun samenwerking inzake het Artemis-Lunar Gateway project geformaliseerd en een overeenkomst (i.c. MOU, memorandum of understanding) getekend voor levering van hardware en communicatiesystemen voor Artemis (dank Erik van der Veen!, voor de link). Aanvullende Artemis-Gateway overeenkomsten met andere internationale partners zullen in de nabije toekomst worden uitgevoerd, deze zullen verder bijdragen aan het creëren van een dynamische en duurzame maanverkenningsarchitectuur en toekomstige Marsexploratie. De overeenkomst tussen NASA en ESA markeert tevens NASA’s eerste formele toezegging om internationale bemanningsleden te lanceren naar de maan in het kader van de Artemis missie. Voor een deel zal het project bestaan uit een hele serie (on)bemande vluchten naar de maan in dit decennium om aldaar, met onder meer toekomstige ondersteuning van de Lunar-Gateway ruimtestation, een basiskamp op te zetten. Aanvankelijk zouden er vier astronauten tegelijk kunnen verblijven. De eerste astronauten zouden in 2024 in het kader van Artemis naar de maan gestuurd worden.

Volgens deze overeenkomst zal ESA woonhabitats, tankmodules en maancommunicatiesystemen leveren aan de Gateway. De tankmodule zal ook observatievensters voor de bemanning bevatten. Naast het leveren van de hardware is ESA ook verantwoordelijk voor de werking van de Gateway-elementen die het levert. ESA levert verder twee extra Europese servicemodules (ESM’s) voor NASA’s Orion-ruimtevaartuig. Deze ESM’s zullen Orion in de ruimte voortstuwen en aandrijven tijdens toekomstige Artemis-missies en de bemanning voorzien van zuurstof en water. De International Habitation-module (I-Hab) zal Japanse componenten bevatten. De bewoningsmodule zal ook het Environmental Control and Life Support System (ECLSS) van de Gateway herbergen, accommodatie bieden voor interne en externe wetenschappelijke experimenten en extra werk- en leefruimte voor de bemanning bieden.



De Gateway zal in een baan rond de maan worden geassembleerd als platform voor missies naar het maanoppervlak, Mars en andere verre ruimtebestemmingen. Het zal dienen als een rendezvous-module voor astronauten aan boord van NASA’s Space Launch System (SLS) en Orion voordat ze naar een lage maanbaan en het maanoppervlak afreizen. Ook zal Lunar Gateway gebruikt worden als locatie voor analoge Mars-missies. Deze oefenmissies zouden kunnen worden uitgewerkt als een team van vier astronauten die enkele maanden op de Gateway wonen, om de duur van een reis naar Mars na te bootsen. Ongeveer een zesde van de grootte van het huisdige ISS, zal de Gateway functioneren als het tussenstation, en gestationeerd worden op tienduizenden kilometers van het maanoppervlak, in een ‘Near Rectilinear Halo-baan’ (bijna rechtlijnige halobaan, video). Vanuit dit platform zullen NASA en zijn internationale en commerciële partners in staat zijn om zowel robotische en/of menselijke expedities naar en rond de maan uit te voeren.



Wetenschap, ERSA, HERMES

In maart werden de eerste twee wetenschappelijke onderzoeken geselecteerd om aan boord van de Gateway te vliegen, één van NASA en één van ESA. ESA ontwikkelde de European Radiation Sensors Array, of ERSA, en NASA’s Goddard Space Flight Center bouwt de Heliophysics Environmental and Radiation Measurement Experiment Suite, HERMES. De twee mini-weerstations zullen het werk opsplitsen, waarbij ERSA hoog-energetische ruimtestraling registreert met een focus op astronautenprotectie, terwijl HERMES de laag-energetische ruimtestraling registreert welke cruciaal is voor wetenschappelijk onderzoek van de zon. Alle internationale partners van Gateway zullen samenwerken om de wetenschappelijke gegevens te delen die naar de aarde worden verzonden. Er zullen aanvullende wetenschappelijke coöperatieve ladingen worden geselecteerd om in de toekomst aan boord van de Gateway te vliegen. “Wetenschap zal een cruciale rol spelen in het Artemis-programma”, zei Thomas Zurbuchen, directeur van het Directoraat Wetenschapsmissies op het NASA-hoofdkantoor in Washington. “Naast het ondersteunen van maanoppervlakmissies, zal de Gateway activiteiten ondersteunen die technologieën zullen testen die nodig zijn voor bemande Marsmissies. Met behulp van de Gateway zal NASA het beheer op afstand en de betrouwbaarheid op lange termijn van autonome ruimtevaartuigsystemen en andere technologieën demonstreren.” De Gateway zal duurzame Artemis-operaties mogelijk maken en tegelijkertijd dienen als katalysator voor onderzoek en demonstratie van nieuwe technologieën, waarbij wordt geprofiteerd van de unieke omgeving in een baan om de maan”, aldus Dan Hartman, Gateway-programmamanager bij NASA’s Johnson Space Center in Houston. Credits; NASA, ESA.