Planetoïde 1998 VF31, een Trojaan van Mars, wellicht afkomstig van onze maan

Een internationaal team van planeet deskundigen heeft ontdekt dat de planetoïde (101429) 1998 VF31 mogelijk afkomstig is van onze eigen maan. 1998 VF31 is een zogenaamde trojaan, een planetoïde in één van de Lagrangepunten van een planeet, in dit geval van Mars. Veel planeten hebben trojanen ( ook de aarde heeft er eentje , hoewel die mogelijk ook slecjhts tijdelijk is) en 1998 VF31 bevindt zich in Lagrangepunt L5 van Mars. De Rode planeet heeft twee Lagrangepunten in z’n baan om de Zon zestig graden verderop (Lagrangepunt L4, 60° ten oosten van de Zon) en zestig graden terug (Lagrangepunt L5, 60° ten westen van de Zon – zie afbeelding bovenaan). 1998 VF31 zit in L5, dus hij beweegt achter Mars aan. In dat punt bevinden zich een handjevol met trojanen, maar het lijkt erop dat 1998 VF31 anders is dan de andere trojanen. De onderzoekers, die onder leiding stonden van Apostolos Christou van het Armagh Observatory and Planetarium (AOP) in Noord-Ierland, hebben met de X-Shooter spectrograaf vebonden aan ESO’s Very Large Telescope in Chili spectra gemaakt van de trojanen in L5 van Mars. Door het spectrum van planetoïden te bekijken is men in staat om meer te weten te komen over diens compositie. Op die manier kwam men er achter dat de compositie van 1998 VF31 heel anders is dan die van meteoroïden en planetoïden. Tot hun verrassing kwam men wel een match tegen, maar die was van een heel ander hemellichaam: onze eigen maan!

Men denkt daarom dat trojaan 1998 VF31 wellicht ooit tot onze maan heeft gehoord. In de beginfase van het zonnestelsel, toen de aarde en maan continu gebombardeerd werden met brokstukken uit de ruimte, zou 1998 VF31 wellicht als uitwerpsel van zo’n inslag in de ruimte zijn gekomen en in de baan van Mars terecht zijn gekomen. Er zijn nog twee andere opties hoe 1998 VF31 aan z’n afwijkende compositie kan zijn gekomen. Het zou kunnen dat ‘ie zijn maanachtige uiterlijk te danken heeft aan een langdurige blootstelling aan zonnestraling, een proces dat ‘space weathering’ wordt genoemd, maar dat lijkt minder waarschijnlijk. Wat ook kan is dat 1998 VF31 van Mars zelf afkomstig is, dat het een brokstuk is van een inslag op Mars. Dat zou dan gelijk verklaren waarom deze trojaan zoveel pyroxeen bevat, een mineraal dat veel in de korst van planeten wordt gevonden. 1998 VF31 bevat veel pyroxeen, terwijl de andere Mars trojanen in L5 olivijn bevatten. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan 1998 VF31, verschenen in het tijdschrift Icarus. Bron: Phys.org.