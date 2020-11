Starlink’s satellietnetwerk voor breedband internet uitgebreid getest met ‘Better than Nothing Beta’ programma

Elon Musk, nog geen vijftig lentes oud, heeft inmiddels al flink wat zakelijke successen en prestaties op zijn palmares staan en is nog lang niet klaar. Denk aan SpaceX, Tesla Motors en SolarCity. Een vrij nieuwe loot aan de Musk-tak is Starlink. Starlink is een beoogd operationeel satellietnetwerk voor het aanbieden van breedbandinternet. In 2019 werd de eerste batch van 60 satellieten gelanceerd en inmiddels zijn er bijna 900 satellieten in een lage aardebaan gebracht. Aanvankelijk verkreeg Musk van de Federal Communications Commission vergunning voor 12.000 satellieten maar inmiddels is, na groen licht voor deze primaire lading, er ook vergunning verkregen voor nog eens 30.000 extra. De satellieten, per stuk wegen ze zo’n 270 kg, zullen allen naar een lage of zeer lage aardebaan (very-low of low earth orbit (V)LEO) gelanceerd worden, in de range van 325 tot 1200 km hoogte, voor het leveren van breedbandinternet, dit tegen een prijs die vergelijkbaar is met huidige (bekabelde) internetverbindingen. Het netwerk richt zich primair op het platteland, in die delen waar (nog) geen hoogwaardig internet is en 5G-techniek onaantrekkelijk is vanwege de afstanden. Tot nu toe heeft SpaceX bijna 900 satellieten gelanceerd, een fractie van het totaal dus, maar genoeg om operationeel service te bieden in sommige gebieden, en een opmaat om in de loop van 2021-2022 bijna globale service te bieden. momenteel voert Starlink een testprogramma uit voor de internetservice onder enkele honderdduizenden Amerikanen.



‘Better than Nothing Beta’ test, Starlinkkit

Starlink voert dit jaar een testprogramma van het satellietnetwerk uit. Dit voorjaar was er de private bètatest, Starlink was beschikbaar exclusief voor (een deel van) de werknemers van SpaceX, de bètaservice strekte zich uit over het noorden van de Verenigde Staten en Canada tegen augustus 2020, op hoge breedtegraden tussen 44 ° en 52 ° noorderbreedte. Dit najaar is de test verder uitgebreid, met een publieke bètaversie, de ‘Better Than Nothing Beta’ test gedoopt, hierop kunnen gebruikers die bericht van Starlink hebben gehad zich inschrijven. Navraag van nieuwssite CNBC stelt dat mensen die e-mails van Starlink hebben ontvangen, formulieren konden invullen op de Starlink-website, waarin aan deze potentiële abonnees gevraagd werd om hun contactgegevens en locatie. Musks bedrijf verstrekte dit formulier reeds in juni dit jaar, en in minder dan twee maanden, zouden er zo’n 700.000 personen in de VS interesse hebben getoond in de dienst, in november zijn er nog eens (onbekend hoeveel) inschrijfformulieren verstrekt. De gebruikers die ingeschreven hebben voor de internetservice betalen per maand en moeten een Starlinkkit aanschaffen. Initieel liggen de kosten van Starlink internetservice op 99 USD per maand, plus nog eens 499 USD voor de Starlinkkit. Deze kit bevat een gebruikersterminal (bijnaam ‘ufo on a stick’) voor verbinding met de satellieten, een tripod en een Wi-Fi router. Inmiddels is er ook de Starlink-app door SpaceX in de Google Play en Apple IOS appstores gezet. M.b.v. augmented reality stelt de app gebruikers in staat te zoeken naar delen van de hemel met vrij zicht, opdat men ervoor kan zorgen dat hun gebruikersterminals een directe gezichtslijn hebben met satellieten. De app leidt mensen ook door het installatieproces.

De nieuwsite CNBC stelt dat Starlink de verwachtingen van gebruikers op voorhand enigszins getemperd heeft, in mailscreenshots heeft men het over datasnelheden die variëren van 50 Mbs tot 150 Mbs, en een latentie van 20 ms tot 40 ms. Starlink sorteert ook voor op het gegeven dat er periodes zullen zijn waarin er geen verbinding is. SpaceX beweert in de e-mail, aldus CNBC, dat de latentie en datasnelheden zullen verbeteren naarmate het bedrijf meer satellieten lanceert en meer grondstations installeert om signalen van de satellieten te ontvangen. Het bedrijf merkt ook op dat het zijn netwerksoftware zal blijven updaten en verwacht dat de latentie tegen 2021 zal afnemen tot tussen 16 ms en 19 ms. Het was de bedoeling dat de testresultaten geheim bleven maar er is toch wat uitgelekt, met name betreffende de snelheden, gemiddelde data snelheden zouden liggen tussen de 11 Mbps en 60 Mbps.