door

Een schamele vijf procent van alle massaenergie van het heelal bestaat uit gewone materie, materie waar jij en ik uit zijn opgebouwd, waar de sterren, planeten, gas- en stofwolken in het heelal uit bestaan, waar zelfs neutronensterren en zwarte gaten uit bestaan. De rest is donkere materie (27%) en donkere energie (68%). Maar een groot deel van die gewone materie, die ook wel baryonische materie wordt genoemd, is ook zoek: zo’n 40% van de baryonische materie zijn de sterrenkundigen kwijt. Dat wordt de ‘missing mass’ genoemd, de ontbrekende materie. Eind mei van dit jaar blogde ik al dat ze de ontbrekende baryonische materie gevonden hadden in het intergalactische medium, waar het zich vermoedelijk bevindt in langgerekte filamenten, die in stand worden gehouden door het kosmische web van… donkere materie. Dat ontdekten ze aan de hand van zes snelle radioflitsers, die met de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radiotelescoop waren ontdekt. En nu, een klein half jaartje later, komt een onderzoeksteam van het Institut d’Astrophysique Spatiale (CNRS/Université Paris-Saclay) tot dezelfde conclusie en daarmee tot een bevestiging: een deel van de ontbrekende baryonische materie zit in het kosmische web.

Ze kwamen er achter door twintig jaar oude (!) gegevens te bestuderen, die waren verzameld met de ‘ROSAT2 survey’, een onderzoek met de ROSAT röntgensatelliet aan maar liefst 15.000 kosmische filamenten. Het gaat om een statistische studie van die oude gegevens en daaruit kon men röntgenstraling van hete baryonen in de filamenten detecteren, dat eerder niet was gedetecteerd. Uit de studie komt naar voren dat het licht van naar schatting 40 tot 50% van de baryonen in de filamenten te zwak was om te worden gezien. Maar dat is nu dus gelukkig wel gelukt en daarmee is een deel van de ontbrekende materie terecht. Hier het vakartikel over de ontdekking/bevestiging, te verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Bron: Phys.org.