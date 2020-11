Upgrade Deep Space Station-43 verloopt voorspoedig; Voyager 2 stuurt bevestigingssignaal terug naar aarde na communicatietest

Voyagers 2, contact via DSS-43

De ruimtesondes Voyager 1 en 2, gelanceerd in 1977, bevinden zich beide in de interstellaire ruimte, op zo een 20 miljard kilometer van de aarde. Ondanks deze kolossale afstand die er tussen de sondes en de aarde zit ontvangen de missie-ingenieurs van JPL geregeld telemetriegegevens van de Voyagers. Dit dankzij het wereldwijde Deep Space Network, ontworpen om communicatie met ruimtesondes mogelijk te maken die buiten de maan van de aarde opereren. Zeker met de verre Voyagers is het een kwestie van veel geduld. Communicatie, die met lichtsnelheid reist, duurt ongeveer 17 uur om de Voyagers te bereiken, en het duurt nog eens 17 uur voordat de sonde ‘antwoordt’ naar de aarde. Dientengevolge moeten missie-ingenieurs ongeveer 34 uur wachten om erachter te komen of hun commando’s het gewenste effect op het ruimtevaartuig hebben gehad. Dankzij het DSN kan ten minste één radioantenne in het netwerk op elk moment communiceren met bijna elke verre satelliet. Maar Voyager 2 is een uitzondering dankzij een flyby van Neptunus’ maan Triton in 1989. Destijds passeerde Voyager 2 Triton’s noordpool en werd afgebogen in een baan ten zuiden van het planetaire vlak. Het DSS-43 is nu het enige contact tussen de ‘2’ en de aarde. De reparatie aan het DSS-43, zal als alles volgens schema loopt, rond februari 2021 afgerond zijn. Ingenieurs hebben tot nu toe wel gegevensupdates van de sonde kunnen ontvangen, maar op 29 oktober slaagden de wetenschappers erin de ruimtesonde vanaf het DSS-43 voor het eerst sinds half maart met succes te bereiken. door een aantal van de nieuw geïnstalleerde hardware te testen, waarop Voyager 2 bevestigde dat het de uitzending had ontvangen.

Upgrade DSS-43

Het DSS-43 krijgt twee nieuwe radiozenders. een daarvan is in 47 jaar niet geüpgrade – langer dan de Voyagers in de ruimte zijn geweest, deze zijn van cruciaal belang om te ‘praten’ met de aarde. Ingenieurs zijn ook bezig met het upgraden van de verwarmings- en koelsystemen van de antenne, de stroomvoorzieningsapparatuur en andere elektronische componenten. Brad Arnold, de DSN-projectmanager bij NASA’s JPL, zei hierover; “Wat deze upgrade uniek maakt, is dat we de antennes op alle niveaus moderniseren, vanaf de sokkel, omhoog naar de feedcones in het midden van de schotel die boven de rand uitsteken.” Arnold is opgetogen met het bevestigingssignaal van Voyager 2; “Deze communicatietest met Voyager 2 bevestigt dat de herstelwerkzaamheden op schema liggen.”