Astronomen van de Universiteit van Hawaï hebben recent een subtiele verschuiving opgemerkt in het traject van de astero ïde der astero ïden, ofwel ‘99942 Apophis’. Deze ruimterots zal in 2029 rakelings langs de aarde scheren maar vrijwel zeker niet inslaan. Echter is er wel een theoretisch zeer kleine kans dat deze ‘God van de Chaos’ in het jaar 2068 op de aarde zal botsen, maar m etingen uit 2016 toonden aan dat die kans uiterst klein is, kleiner dan 1 op 150.000. Het astronomisch team uit Haw aï dat de verschuiving opmerkte staat onder leiding van professor David J. Tholen. Tholen is een Apophis-astronoom van het eerste uur. Hij is mede-ontdekker van de ruimterots in 2004, door het Kitt Peak National Observatory. De astronomen presenteerden de resultaten van hun onderzoek vorige week op de ‘Apophis T-9 Years’ virtuele conferentie, gehouden van 4 t/m 6 november j.l., vanuit het Lunar and Planetary Institute. Hun onderzoek kwam tot de conclusie dat in het traject van Apophis een kleine verschuiving waargenomen is, een verschijnsel dat bekend staat als de ‘Yarkovsky-versnelling’, de rots krijgt een klein duwtje dat wordt veroorzaakt door de energie van zonlicht. Het Yarkovski-effect (naar de Russische ingenieur Ivan Ossipovitsch Yarkowski, die het rond 1900 beschreef) verklaart de invloed van de inconsistente oppervlakteverwarming van asteroïden op hun banen.* Dit effect houdt in dat de astero ïde Apophis, die zo een 370 meter in doorsnee is, en reist met een snelheid van een kleine 100.000 k/h, meer dan 170 meter zal afdrijven van zijn verwachte positie in een baan om de aarde. Deze verschuiving is zeer belangrijk met het oog op de mogelijke botsing met de aarde in april 2068.