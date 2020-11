Liftoff: lancering Crew-1 missie livestream

door

NASA en SpaceX staan in de startblokken voor de lancering van de Crew-1-missie, aankomend weekend zullen vier astronauten in een Crew Dragon naar het internationale ruimtestation, ISS, vliegen. De missie vertrekt om 19:49 uur. EST (01:49 NL’se tijd, zondag 15 november) vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida, mits het weer het toelaat. De vierkoppige bemanning zal in ongeveer 8,5 uur vliegen naar het ISS, waar ze de komende zes maanden zullen doorbrengen als leden van de Expeditie 64-bemanning.



Op 9 novemberj.l. hebben NASA en SpaceX een zogeheten Critical Readiness Check (FRR) voltooid voor de Crew-1-missie. Na deze FRR-check ondertekende NASA het Human Rating Certification Plan voor het bemande ruimtevaartuig, de Crew Dragon, van SpaceX. Tezamen met de Falcon 9 lanceerraket en de bijbehorende grondsystemen is SpaceX nu gecertificeerd om regelmatig astronauten van en naar het ISS te lanceren voor NASA. Crew Dragon zal het eerste NASA-gecertificeerde ruimtevaartuig zijn dat wordt gelanceerd sinds het spaceshuttle-programma in 2011 eindigde, zie video. Crew-1 zal niet alleen de eerste missie zijn om astronauten te lanceren op een NASA-gecertificeerd, commercieel ruimtevaartuig; het is ook de eerste keer dat de Federal Aviation Administration (FAA) een lanceervergunning heeft afgegeven voor een orbitale ruimtemissie. Randy Repcheck, waarnemend directeur operationele veiligheid van de FAA, zei hierover in een verklaring voor de pers: “We hebben licenties verleend voor suborbitale lanceringen met cockpitpersoneel, maar niet voor orbitale lanceringen, en zeker niet met NASA.”

De vorige missie met een Dragon capsule was de historische Demo-2 missie, die de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley op 30 mei j.l. succesvol naar het ISS bracht. Beiden kwamen op 2 augustus weer terug op aarde na een splashdown van de capsule in de Golf van Mexico. Aan boord van het ruimtevaartuig Crew Dragon worden morgen met de Crew-1 missie de NASA-astronauten Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins en JAXA-astronaut Soichi Noguchi gelanceerd. Beginnend met de Crew-1-missie, zal SpaceX’s Crew Dragon regelmatig reizen van en naar het ISS maken en een alternatief bieden voor het Russische Sojoez-ruimtevaartuig dat de afgelopen tien jaar NASA-astronauten heeft vervoerd. Bovendien heeft NASA ook een contract gesloten met Boeing om astronauten naar het ISS te vliegen met zijn CST-100 Starliner-ruimtevaartuig, dat nog niet met succes een demonstratiemissie heeft voltooid en volgens de planning in 2021 een tweede poging zal wagen bij een onbemande testvlucht. Benji Reed, directeur bemande ruimtevaart bij SpaceX zei op 9 november j.l.: “De komende 15 maanden zullen we zeven bemannings- en vracht Dragonmissies voor NASA verzorgen. Dat betekent dat er, te beginnen met Crew-1, continu SpaceX-Dragons in een baan om de aarde zullen zijn. Te beginnen met de vrachtmissie CRS-21 (op 2 december a.s.), zullen er, elke keer dat we een Dragon lanceren, gedurende langere tijd twee Dragons tegelijkertijd in de ruimte zijn.” Bronnen; NASA/Space.com