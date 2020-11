Opnieuw is een kabel gebroken van de Arecibo radiotelescoop op Puerto Rico

door

Het zit ze ook niet mee bij de beroemde Arecibo radiotelescoop op Puerto Rico, die al in de jaren zestig werd gebouwd. Op 10 augustus raakte de schotel beschadigd doordat één van de hulpkabels, die het ontvangerplatform in het brandpunt van de telescoop dragen, knapte en op de schotel viel. En vorige week vrijdag blijkt nu ook één van de hoofdkabels te zijn geknapt en viel ‘ie op de uit 40.000 aluminium panelen bestaande 300m-radiotelescoop. Het was de kabel die uit dezelfde toren kwam als de hulpkabel die in augustus knapte. Na de eerste beschadiging in augustus had men een herstelprogramma, maar dat kon minimaal worden uitgevoerd door Corona en de orkaan Eta. Afgelopen week wilde men de beschadigingen van augustus verder onder handen nemen, maar daarmee was men dus te laat. Experts zijn nu aan het kijken of de overgebleven hoofdkabels nog wel in staat zijn het platform te dragen en of er geen gevaar bestaat dat alles op een gegeven moment naar beneden stort. men is aan het kijken hoe men de spanning op de overgebleven kabels kan verminderen. Laten we hopen dat dat lukt. Bron: UCF.