De énige foto van Neil Armstrong op het maanoppervlak onder de hamer

door

Een selfie van Buzz Aldrin uit 1966, het allereerste zelfportret ooit in de ruimte, plus de énige! foto van Neil Armstrong op het maanoppervlak in 1969, beide liggen momenteel onder de hamer bij het Britse veilinghuis Christie’s. De zeldzame foto’s maken deel uit van een collectie van 2400 vintage NASA-foto’s. Het thema van de fotocollectie luidt ‘Voyage To Another World’. De gehele collectie werd in de loop van 15 jaar samengesteld door Victor Martin-Malburet. De afbeelding van Neil Armstrong is gemaakt door Edwin ‘Buzz’ Aldrin tijdens de Apollo 11 maanmissie, die de periode van 11 juli tot 24 juli 1969 bestreek. De afbeeldingen van Aldrin en Armstrong zullen, zo is de verwachting, tussen de 39.000 en 66.000 USD opbrengen.

Andere bijzondere foto’s zijn van astronaut Ed White, tijdens de eerste Amerikaanse ruimtewandeling in juni 1965, de eerste, door een mens genomen, foto van de aarde vanuit de ruimte ‘Earthrise’ uit 1966 en de ‘Blue Marble’ foto uit 1971. Verder zijn het vele foto’s van de Apollo, Gemini en Mercury missies. Deze foto’s zullen tussen de 1.100 en 37.000 USD op brengen. De afbeeldingen worden tot 19 november 2020 verkocht. Bron: Christie’s/CNN