Godspeed! Crew-1 missie succesvol gelanceerd naar het ISS

NASA en SpaceX hebben in de vroege ochtend van 16 november, om 1:27 NL’se tijd, de Crew-1-missie met succes gelanceerd. Aan boord, vier NASA-astronauten, zij zijn met de Crew Dragon ‘Resilience’ (Veerkracht) van SpaceX vertrokken op hun 8,5 uur durende reis naar het internationale ruimtestation. De lancering vond plaats vanaf NASA’s Cape Canaveral, voorheen Cape Kennedy, te Merritt Island, om precies te zijn vanaf het lanceerpad 39-A, het pad waarvandaan ooit de historische Apollo/Saturnus maanmissies vertrokken. De lancering, met een Falcon 9 draagraket van SpaceX, was enkele dagen later dan gepland vanwege het onstuimige weer aan de oostkust, de storm Eta, was daar debet aan.

Aan boord van de Crew Dragon zijn de NASA-astronauten commandant Michael S. Hopkins, piloot Victor J. Glover, en missie-specialisten 1 en 2 resp. JAXA-astronaut Soichi Noguchi, en Shannon Walker. De vierkoppige bemanning zal ongeveer 8,5 uur vliegen naar het internationale ruimtestation (ISS), waar ze de komende zes maanden zullen doorbrengen als leden van de Expeditie 64-bemanning. Crew-1 wordt de eerste operationele missie naar het ISS in het Commercial Crew Program. Oorspronkelijk door NASA aangeduid als “USCV-1” in 2012, is de lanceerdatum verschillende keren vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke datum van november 2016. De Crew-1 missie zal 180 dagen duren. De Resilience zal terugkeren naar de aarde via splashdown voor hergebruik voor een volgende toekomstige missie.

Op woensdag 18 november a.s. is er op NASA TV om 15.30 uur NL’se tijd nog een live verslag van een ruimtewandeling door Russische astronauten, de # 47, uitgevoerd door Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov. Deze EVA duurt zo een zes uur. Op 19 november is er een NASA persconferentie live uitgezonden met de vier nieuwe astronauten, deze zal om 15:55 NL’se tijd beginnen.

De vorige missie met een Crew Dragon capsule was de historische Demo-2 missie, die de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley op 30 mei j.l. succesvol naar het ISS bracht. Beiden kwamen op 2 augustus j.l. weer terug op aarde na een splashdown van de capsule in de Golf van Mexico. Hopelijk wordt deze rit net zo succesvol als de vorige Crew Dragon missie. En wat de term ‘Godspeed’ betreft; na 28 uur aftellen, op 16 juli 1969 om 15.42 NL’se tijd, vloog Apollo 11, de eerste bemande maanmissie, weg vanaf lanceerplatform 39A in Cape Kennedy, Florida. Aan boord van de Apollo 11 commandomodule bovenop de 110 m hoge Saturnus V raket zaten de drie astronauten, Neil A. Armstrong, Michael Collins en Edwin E. (Buzz) Aldrin, Jr. Terwijl de Saturnusraket wegraasde richting de maan, waren de laatste woorden die ze van Launch Control hoorden: “Goodluck and Godspeed.” Armstrong antwoordde: “Heel erg bedankt. We weten dat dit een goede vlucht wordt.” Crew-1 Godspeed! Bronnen; NASA/SpaceX/Scientificamerican