Vrijdag de 13e scheerde planetoïde 2020 VT4 op slechts 400 km langs de aarde

Zou je echt bijgelovig zijn, dan zou je hebben verwacht dat planetoïde 2020 VT4 afgelopen vrijdag 13 november tegen de aarde zou zijn geknald. Maar wij Astrobloggers zijn nuchtere, niet bijgelovige mensen en dus nemen we louter kennis van het voorbij scheren van 2020 VT4 (a.k.a. A10sHcN), die 13e november langs de aarde. Het was wel een nauwe scheervlucht – op slechts 400 km boven de Pitcairn eilanden in de zuidelijke Stille Oceaan (dat is ruim bìnnen de atmosfeer van de aarde), een record qua nauwe afstand tot de aarde [ ]. Planetoïde 2020 VT4 werd ontdekt op zaterdag 14 november met het Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) van het Mauna Loa Observatorium op Hawaï, 15 uur ná de passage van het rotsblok in de ruimte. De planetoïde was naar schatting ergens tussen de 5 en 10 meter in diameter, geen klasse waar je van schrikt. Hieronder een foto van 2020 VT4, gemaakt met ATLAS.

Hieronder nog een video over de nauwe passage.

Bron: Phys.org.