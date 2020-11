Helaas, de Arecibo radiotelescoop op Puerto Rico wordt gesloopt

door

De Amerikaanse National Science Foundation (NSF) heeft besloten om de iconische 305 meter Arecibo radiotelescoop op Puerto Rico, die uit 1963 stamt, niet meer te repareren, maar om ‘t geheel te slopen. De radioschotel was al beschadigd geraakt door diverse tropische stormen en orkanen, die het Caribische eiland Puerto Rico met regelmaat teisteren (zoals orkaan Maria in 2017), maar de spreekwoordelijke druppel waren twee kabels die in augustus en november braken, eerst een hulpkabel en daarna een hoofdkabel, die het grote 900 ton wegende instrumentenplatform dragen. In eerste instantie leek het erop dat er nog mogelijkheden waren om alle beschadigingen te repareren, maar onderzoek heeft nu uitgewezen dat het toch te gevaarlijk is én te duur om te repareren. Vandaar dat ze de gehele radiotelescoop, die in een groot komvormig dal ligt, willen gaan afbreken. Men wil kijken of het terrein van het observatorium ook in de toekomst beschikbaar kan blijven voor onderzoek en onderwijs.

UPDATE: Check out the satellite image showing damage to the #Arecibo radio telescope, provided by @Maxar: https://t.co/4FVYNmLOMd pic.twitter.com/WlBuwSschu — Alan Boyle (@b0yle) November 20, 2020

Hierboven een tweet met een foto waarop je de schade goed kunt zien. De Arecibo was tot 2016 de grootste radiotelescoop ter wereld, met een diameter van 305 meter. De beweegbare ontvanger hangt zo’n 140 meter boven de schotel en zit zat met kabels vast aan drie torens van gewapend beton. Nu is de Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in China de grootste enkelvoudige radiotelescoop ter wereld. Bron: NSF.