Chinese Chang’e 5 maanmissie succesvol gelanceerd; voor het eerst sinds 1976 zullen er weer maanstenen naar aarde worden gebracht

door

De Chinese Chang’e 5 maanmissie is gisteravond om 9:30 NL’se tijd gelanceerd. De maanmissie bestaat uit een maanorbiter, lander met stijgraket en re-entrycapsule, en zal stenen gaan verzamelen op de maan en deze terug brengen naar de aarde. De lancering vond plaats op het Wenchang Satellite Centre op het zuidelijk gelegen eiland Hainan. De lander moet 2 kilo stenen verzamelen en half december wordt de Chang’e 5 terug op aarde verwacht met de vangst.

Na aankomst in een baan om de maan, zal de sonde gedurende een bepaalde periode rond de maan vliegen en zich dan in twee delen splitsen, waarbij de orbiter en de re-entrycapsule in een maanbaan blijven terwijl de combinatie lander- en stijgcapsule naar het maanoppervlak zullen afdalen.

De landingscapsule zal gebruik maken van een geavanceerde boor om ondergrondse rotsen van 2 meter onder het oppervlak te verkrijgen en een mechanische arm om oppervlaktegruis te verzamelen. Als alles goed verloopt, wordt ongeveer 2 kilo stenen en aarde verzameld en verpakt in een metalen vacuümcontainer. Na twee dagen te hebben verzameld zal de lading met een raket van de daalcombinatie naar de maanorbiter brengen en een dockingmanoeuvre met de re-entry module maken. De monsters worden naar de module overgebracht. De combinatie van orbiter en re-entrycapsule zal dan de baan van de maan verlaten en terugkeren naar de baan van de aarde, waar het paar uiteenvalt en de re-entry-capsule een groot aantal gecompliceerde manoeuvres zal uitvoeren om terug te keren naar een vooraf ingestelde landingsplaats in Noord-China, waarschijnlijk de autonome regio Binnen-Mongolië medio december. De maanlander zal ondertussen drie wetenschappelijke ladingen gebruken om onderzoek en metingen uit te voeren – de panoramische camera moet de topografie van de landingsplaats in kaart brengen; de infraroodspectrometer onderzoekt de samenstelling van rotsen ronde landingsplek en het bodemmeetinstrument zal de ondergrondse structuur van het boorpunt detecteren en analyseren. Volgens de Chinese National Space Administration duurt de hele missie ongeveer 23 dagen. Als de Chang’e 5-missie met succes eindigt, wordt het de eerste ruimteactiviteit van China om buitenaardse substanties op te halen en zal China ook de derde natie ter wereld maken die maanmonsters terugbrengt na de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie. In augustus 1976, bracht de onbemande Luna 24 van de voormalige Sovjet-Unie 170,1 gram maanmonsters naar de aarde. Bronnen; Space Daily / China Daily