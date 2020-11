Kwam het WOW! signaal van intelligent leven op een planeet bij ster 2MASS 19281982-2640123?

door

Amateur-sterrenkundige en Youtuber Alberto Caballero, één van de oprichters van Exoplanets Channel, is na onderzoek gekomen met een mogelijke bron van het beroemde WOW! signaal. Dat signaal was een sterk smalbandig 72 seconden durend radiosignaal dat in 1977 werd gedetecteerd door de computer van de Ohio State University en enkele dagen later gelezen door Jerry R. Ehman, die bij de geprinte uitdraai in de kantlijn WOW! schreef. Het signaal diende zich aan op 15 augustus 1977 in het kader van een SETI-project bij de inmiddels ontmantelde radiotelescoop “Big Ear” (bijnaam van de Ohio State University Radio Observatory, nu ligt daar een golfbaan) van de universiteit van Ohio.

Caballero vroeg zich af van welke buitenaardse intelligente beschaving het signaal afkomstig zou kunnen zijn en bij welke ster die beschaving woont, liefst natuurlijk bij een op de aarde lijkende planeet, die draait om een op de zon lijkende ster. Caballero dook de gegevens in die verzameld zijn met de Europese Gaia satelliet en ontdekte dat er vanuit de richting waar het signaal kwam op dat moment één ster stond die aan de voorwaarden voldoet: de ster met de codenaam 2MASS 19281982-2640123 (zie foto hierboven). De ster staat in het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius) en staat 1800 lichtjaar van ons vandaan. De ster zou een tweelingzusje van de zon kunnen zijn, qua temperatuur, straal en lichtsterkte. Behalve 2MASS 19281982-2640123 als de meest aansprekende kandidaat als bron vond Caballero nog 14 andere potentiële op de zon lijkende sterren met temperaturen tussen 5.730 en 5.830 K, die de bron van het signaal zouden kunnen zijn. Met de ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic Observations) willen ze gaan kijken of er ook daadwerkelijk een exoplaneet om de ster draait. Op de ArXiv publiceerde Caballero er dit artikel over. Bron: Phys.org + Wikipedia.