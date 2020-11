Een telefoontje van Mars? NASA zet Mars wolkbewegingen om in ringtones

door

‘Mars Calling Earth?’, hmm, nou bijna zeg maar.. Bij NASA kan men momenteel heuse ‘Mars’ ringtones downloaden, de ringtones bevatten muzikale interpretaties van de weerpatronen op Mars, de rode planeet is vermaard vanwege zijn onstuimige stofstormen. Experts hebben NASA’s Pleiades supercomputer gebruikt om voorspelde wolkbewegingen van de Marswolken om te zetten in geluid, dit proces noemt men ‘sonificatie’. Men filterde patronen uit de gegevens om ze vervolgens op muzikale intervallen in kaart te brengen. Toen dit ‘data sonificatie’-proces was voltooid, bracht fluitiste en musicologe Alyssa Schwartz van de Fairmont State University in West Virginia het stuk, met fluit en harp, tot leven. Uit haar vertolking werden fragmenten gesampled om de ringtones te produceren, deze kunnen worden gedownload vanaf de NASA-website.*

Afb. 2018; het grote ovale gebied rechtsonder is het heldere Hellas Basin, zo een 2000 km breed en 8 km diep, werd het ongeveer 4 miljard jaar geleden gevormd door een asteroïde-inslag. Veel planeetomvattende stofstormen vinden hun oorsprong in deze regio. Het oranje gebied in het midden van de afbeelding is Arabia Terra, een uitgestrekt hooggelegen gebied in het noorden van Mars dat ongeveer 4000 km beslaat. Het landschap is dicht bekraterd en sterk geërodeerd, wat aangeeft dat het een van de oudste terreinen aldaar zou kunnen zijn. Ten zuiden van Arabia Terra, van oost naar west langs de evenaar, zijn de lange donkere gebieden bekend als Sinus Sabaeus (in het oosten) en Sinus Meridiani (in het westen). NASA’s Mars-rover Opportunity landde in het westelijke deel van Sinus Meridiani, terwijl zijn evenknie, Spirit, aan de andere kant van de planeet landde.

De ringtones zijn exclusief gemaakt voor de recent gehouden virtuele NASA @ SC20-onderzoekstentoonstelling, om de wetenschappelijke resultaten van NASA’s Mars Insight-missie te vieren, mogelijk gemaakt door de Pleiades. Twee onderzoekers Domenico Vicinanza van Anglia Ruskin University, VK, en Genevieve Williams van de Universiteit van Exeter, VK, werkten samen met Alyssa Schwartz. Het team gebruikte een beeldvolgsysteem, gebaseerd op werk van NASA-wetenschapper Melinda Kahre, om de beweging van wolkenvorming op Mars te bestuderen en filtering op basis van niet-lineaire dynamica om regelmatigheden en patronen te extraheren.



NASA’s Pleiades, een van de meest krachtige computers ter wereld, is gehuisvest in het Ames Research Center in Californië. Pleiades wordt door NASA o.a. gebruikt om het weer op Mars mee te voorspellen. Mars heeft enorme stofstormen op de planeet die maanden aan kunnen houden en soms de planeet volledig kunnen omvatten. Natuurkundige Domenico Vicinanza die betrokken was bij het sonificatieproces zei hierover: “Met de groeiende belangstelling voor Mars-exploratie, is er een dringende behoefte om het weer van de planeet te bestuderen en te voorspellen, en dat is wat de krachtige Pleiades-supercomputer kan doen. We hebben echte wetenschappelijke gegevens gebruikt om echte muziek te maken, zodat Alyssa in feite de vorm van Marswolken in beweging speelt, zoals voorspeld door de supercomputer.” En.. om de artistieke Marservaring compleet te maken, Mars Calling Earth is een muziekalbum uit 2018 van Billy and the Mars Mission. Bronnen: NASA/JPL



