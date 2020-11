De aarde staat 2000 lichtjaar dichter bij het superzware zwarte gat Sagittarius A* dan we dachten

door

Sterrenkundigen hebben ontdekt dat de aarde 7 km/s sneller dan ze eerst dachten om de kern van het Melkwegstelsel draait én dat de aarde 2000 lichtjaar dichterbij Sagittarius A* staat dan ze eerst dachten, da’s het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Om tot die nieuwe waarden te komen hebben ze meer dan 15 jaar waarnemingen gedaan, o.a. in het kader van het Japanse radiosterrenkunde-project VERA. Bij dat project, waarvan de naam staat voor VLBI Exploration of Radio Astrometry (en VLBI op haar beurt betekent weer Very Long Baseline Interferometry) hebben ze vanaf het jaar 2000 snelheden en ruimtelijke structuren in de Melkweg driedimensionaal gemeten. Door met de techniek der interferometrie 224 objecten in de verschillende spiraalarmen van de Melkweg te bestuderen (welke te zien zijn in de afbeelding hierboven, GC daarin is ‘galactic center’) kon men meer te weten komen over de ruimtelijke opbouw van de Melkweg. En daaruit blijkt dat de afstand van het zonnestelsel tot het centrum van de Melkweg (waar Sgr A* zich bevindt) 25.800 lichtjaar is en niet 27.700 lichtjaar, zoals tot nu toe werd aangenomen en officieel werd aanvaard door de International Astronomical Union (IAU) in 1985. En zoals gezegd draaien we ook sneller om het centrum van de Melkweg dan eerst gedacht: onze snelheid is 227 km/s in plaats van 220 km/s. Mmmm… 2000 lichtjaar dichterbij een zwart gat dat 4,3 miljoen keer zo zwaar als de zon is, moeten we ons daar zorgen over maken? Nee allerminst, die afstand is veilig genoeg voor de aarde! Hier (zit achter een paywall, snif snif. Hier is ‘ie gratis) het vakartikel over de ‘The First VERA Astrometry Catalog’, verschenen in Publications of the Astronomical Society of Japan (2020). Bron: Phys.org.