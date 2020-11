Vlieg met Dawn mee over de witte vlekken van krater Occator op Ceres

door

Enkele weken geleden kwam de NASA met een nieuwe video, waarin je wordt meegenomen in een vlucht over Occator, de 92 km grote krater op de dwergplaneet Ceres. Occator is bekend vanwege z’n heldere witgekleurde kern, Cerealia Facula, zoals die 11 km grote witte vlek wordt genoemd. Eerder onderzoek met Dawn heeft laten zien dat die vlek bestaat uit minerale zouten, die door cryovulkanisme in vloeibare toestand naar het oppervlakte zijn gekomen. Centraal in Occator staat Cerealia Tholus, de 340 m hoge berg, die een basis van 3 km heeft.