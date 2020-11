Video; grootste zonneuitbarsting sinds drie jaar gedetecteerd

door

Gisteren, de 29ste november om 5;11 NL’se tijd, ontdekten satellieten in een baan om de aarde de grootste zonnevlam in meer dan 3 jaar. NASA’s Solar Dynamics Observatory categoriseerde de uitbarsting als een M4,4 (medium). De röntgen- en UV-straling van de vlam ioniseerden de bovenste delen van de aardse atmosfeer en veroorzaakten een kortegolf-blackout boven de Zuid-Atlantische Oceaan. Radio-operatoren en boten hebben mogelijk vreemde propagatie-effecten opgemerkt bij frequenties onder 20 MHz, waarbij sommige transmissies onder 10 MHz volledig wegvielen. De zonnevlam was groter dan het leek, de explosiehaard bevond zich net achter de zuidoostelijke deel van de zon. Ten gevolge hiervan werd de uitbarsting deels overschaduwd door de zon zelf. Mogelijk was het een X-klasse uitbarsting, een grote vlam die werelomspannende radioblackouts kan veroorzaken. Zie blackoutmap op Spaceweather.com.



De zonnevlam wierp ook een aanzienlijke coronale massa-ejectie (CME) de ruimte in, zie video hieronder, opname hiervan zijn gedaan door NASA’s SOHO, het Solar and Heliospheric Observatory. Eerst leek het erop dat de CME de aarde volledig zou missen. NOAA-analisten zijn van mening dat de buitenregionen van de CME-wolk op 1 en 2 december nog enige invloed kunnen uitoefenen op het magnetische veld van de aarde. Als dat het geval is, zou dit een kleine aardmagnetische storm van klasse G1 kunnen veroorzaken met aurora’s boven noordelijke landen zoals Canada, IJsland, Noorwegen en Zweden. Een sterkere magnetische storm zou zich zomaar al over enkele dagen kunnen voordoen. de verborgen zonnevlek die deze grote uitbarsting veroorzaakte, zal de komende 24 uur naar de aardzijde van de zon draaien. Dan verwacht men dat zijn vermogen om geomagnetische stormen te veroorzaken flink zal toenemen. Bronnen: SpaceWeather, NASA, SDO



* https://www.spaceweather.com/