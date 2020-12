Arecibo radiotelescoop vanochtend in elkaar gestort

Op Twitter zie ik droevige berichten binnenkomen dat de Arecibo radiotelescoop nu helemaal is ingestort, hetgeen vanochtend is gebeurd. Eerder waren al twee kabels waarmee het instrumentenplatform wordt gedragen geknapt en naar aanleiding daarvan had de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) besloten om de iconische radiotelescoop op Puerto Rico, die uit 1963 stamt, niet meer te repareren, maar om ‘t geheel te slopen. Kort na dat besluit kwam er nog wel een online actie om de sloop te voorkomen, maar die zal nu geen zin meer hebben.

Not sure if this is legit … but my cousin just told me the Arecibo Observatory collapsed this morning. She is a reporter in San Juan … her colleague reporter sent her this photo this morning. #Arecibo pic.twitter.com/h2CSfqQJJA

— Antonio Paris (@AntonioParis) December 1, 2020