Nee, er zit geen boodschap in de kosmische microgolf-achtergrondstraling

In 2005 kwamen twee natuurkundigen – Stephen Hsu (University of Oregon) en Anthony Zee (University of California) – met een opmerkelijke suggestie: áls er een schepper van het universum is zou die een boodschap in de vorm van een binaire code kunnen hebben gestopt in de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: cosmic microwave background, CMB), de in 1964 ontdekte straling die dateert van 380.000 jaar na de oerknal. Als een soort van kosmisch reclamebord (‘billboard’), dat vanaf ieder punt in het heelal zichtbaar is, zou de CMB het ideale middel zijn om intelligent leven waar dan ook dezelfde boodschap mee te geven – zie m’n blog uit 2006 daarover. Hier het artikel van Hsu en Zee, dat ze heel toepasselijk de titel Message in the Sky gaven.

Enter de sterrenkundige Michael Hippke (Sonneberg Observatory in Duitsland en Breakthrough Listen in de VS). Hij heeft de handschoen van Hsu en Zee opgepakt en is gedoken in de gegevens van de CMB, zoals minutieus waargenomen door de satellieten WMAP en daarna Planck. Met die satellieten zijn de temperatuursvariaties in de CMB gemeten, gebieden die iets warmer of kouder zijn dan de gemiddelde temperatuur van de CMB, 2,72548±0,00057 K. Hipke slaagde erin om die minieme temperatuursvariaties om te zetten in een reeks binaire getallen, 1000 nullen en enen. De eerste 500 bits van die reeks zien er zo uit:

De zwarte bits zijn die waarvan de gegevens van WMAP en Planck overeenkwamen, met een betrouwbaarheid van 90%, bij de roodgekleurde bits was er verschil tussen WMAP en Planck en daarbij koos Hippke voor de gegevens van Planck (die moderner was dan WMAP), met een betrouwbaarheid van 60%. Vervolgens ging Hippke de reeks van bits proberen te vertalen in een zinnige boodschap, onder andere met behulp van de ‘On-Line Encyclopedia of Integer Sequences’. Maar wat hij ook probeerde, er kwam niets zinnig uit, ook niet als de 0-en en 1-en werden omgedraaid. Zo vatte Hippke z’n onderzoek samen:

“We may conclude that there is no obvious message on the CMB sky. Yet it remains unclear whether there is (was) a Creator, whether we live in a simulation, or whether the message is printed correctly in the previous section, but we fail to understand it.”

Hier het artikel van Hippke, dat op de ArXiv te vinden is. Bron: Science Alert.