Een weekje vol met nieuwe catalogi en kaarten van het heelal

En de bonusvraag bij deze catalogus van drie miljoen sterrenstelsels is hoe lang ze er over deden om die allemaal nauwkeurig in kaart te brengen. Het antwoord zal je verbazen: slechts 300 uur! Hier is de catalogus in te zien. Een vakartikel over het maken van de kaart is verschenen in de Publications of the Astronomical Society of Australia. Bron: CSIRO.