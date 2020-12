Nieuwe Netflix docuserie ‘Alien Worlds’ is wetenschap en fictie in de mix

door

Vanaf 2 december j.l. is de nieuwe sciencefiction serie ‘Alien Worlds’ te zien op Netflix. Onder is de trailer te bekijken. In het eerste seizoen wordt de vraag; is er leven op andere planeten? wederom gesteld en worden vreemde werelden voorgesteld. De serie past de levenswetten van de aarde toe op de rest van de Melkweg en combineert wetenschappelijke feiten en fictie om leven op andere planeten uit te beelden. Hiervoor gaat men over de hele wereld om kennis te maken met wetenschappers, als (exo)biologen en planetair astronomen, die speculeren over leven op andere planeten en welke vorm deze mogelijk aannemen.

In deze fantasievolle documentaire zien we onze wereld en dierenrijk, en het leven op andere planeten. Zo neemt men de exoplaneet Atlas onder de loep, waar een dichte atmosfeer en zwaartekracht ervoor zorgt dat wezens type ‘luchtgrazers’ goed gedijen, met alle gevaren die daarbij horen. Het eerste seizoen bestaat uit vier delen van ieder 45 minuten. Bron: TV Gids

*https://www.giss.nasa.gov/projects/astrobio/