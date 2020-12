RKK Energia ontwerpt nieuw ruimtestation voor monitoring van de gehele aardbol

Rusland heeft de afgelopen jaren flinke economische en militaire investeringen gedaan in de uiterst noordelijke territoria van het land om zijn aanwezigheid aldaar te versterken met als doel een belangrijke motor voor de economie te vormen. Dit zowel door de verkenning van de enorme onaangeboorde natuurlijke hulpbronnen in de regio als door de creatie van een nieuwe belangrijke transportroute om de handel tussen Europa en Azië te vergemakkelijken. RKK Energia, gevestigd in Moskou, lobbyt inmiddels al jaren voor de oprichting van een nieuw, autonoom Russisch ruimtestation. Het bedrijf is fabrikant van vele raketten en ruimtestationmodules, zoals de Sojoez en de Progress. Behalve het bouwen van de ruimtevaartuigen is het ook verantwoordelijk voor delancering ervan. Op donderdag 26 november j.l. gaf Vladimir Soloviev, president van RKK Energia, tijdens een vergadering onder voorzitterschap van de Russische Academie van Wetenschappen, aan, dat Rusland moet overwegen om een nieuw nationaal ruimtestation te creëeren daar de systemen van het ISS ‘op leeftijd beginnen te komen’ en er ook reeds de nodige schade aan de modules zijn. Soloviev benadrukte later wel hierbij dat Rusland niet van plan is het ISS op te geven of zijn bestaande partnerschappen met andere ruimtevarende landen te beëindigen. Roscosmos gaat volgend jaar verder praten met ESA/NASA over de toekomst van het ISS. Rusland wil in ieder geval tot en met 2025 blijven participeren maar stelde wel dat er noodzaak ligt voor een nieuw ruimtestation.

Het nieuwe voorgestelde Russische ruimtestation zal naar verwachting tussen de drie en zeven modules hebben en bemanningen van twee tot vier personen. Het zal naar verwachting na 2024 worden ingezet, hoewel er tot nu toe geen exacte tijdschema’s zijn vastgesteld. Soloviev gaf eerder aan dat het nieuwe Russische station qua ontwerp vergelijkbaar zou zijn met de Mir, een Sovjetruimtestation dat actief was tussen 1986 en 2001, en welke in veel opzichten diende als een voorloper van het ISS. Het nieuw te bouwen ruimtestation zou tevens een commerciële module kunnen bevatten voor vier ruimtetoeristen, waarbij de module twee grote patrijspoorten en Wi-Fi-toegang omvat. Bovendien zijn ingenieurs van plan om het mogelijk te maken om het station regelmatig aan een vrij vliegend laboratoriummodule te koppelen.Op dit moment is het de bedoeling om de modules van het station te lanceren met behulp van de nieuwe Angara-A5-draagraket, die in staat is om ten minste 24,5 ton aan nuttige lading naar een aardebaan te lanceren. Bronnen: Sputnik, Groundnews, Roscosmos, Spacepage.be