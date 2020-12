Japanse capsule met steengruis van asteroïde Ryugu veilig geland in Woomera, Australië

Voor de tweede keer ooit heeft de mensheid asteroïdemonsters naar de aarde gebracht. Een kleine capsule met stukjes steengruis van de near-earth asteroïde Ryugu landde gisterenmiddag (5 december) in het afgelegen en ruige Woomera Prohibited Area, ongeveer 500 kilometer ten noordwesten van de Zuid-Australische hoofdstad Adelaide. Eerder zaterdag koppelde de capsule los van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2, die nu doorvliegt naar een volgende planetoïde. Iets voor 18.30 uur (Nederlandse tijd) betrad de capsule de atmosfeer en kort daarna kwam de bevestiging binnen dat de parachute van het object succesvol was uitgeklapt. De capsule werd omstreeks 20.30 uur gevonden en opgehaald. JAXA gaat nu over op het wetenschappelijke onderzoek van het gruis. Hayabusa2 werd gelanceerd in december 2014 en kwam in juni 2018 aan bij de planetoïde Ryugu. In februari en juli van 2019 haalde de sonde bodemmonsters van het ruimterotsblok, waarna de monsters in een speciale capsule geborgen, aan de terugreis naar aarde begonnen.

De Australische autoriteiten gaven in augustus van dit jaar formele toestemming voor de landing van de capsule. Het 40 centimeter grote object kwam tussen 18.47 en 18.57 uur neer in Australië. De planetoïde Ryugu is 900 meter in doorsnee en weegt ongeveer 450 miljoen ton. Onderzoekers hopen met de analyse van de monsters van Ryugu meer te weten te komen over het ontstaan van ons zonnestelsel, ongeveer 4,6 miljard jaar geleden.

Hayabusa was de eerste die monsters uit de ruimte naar aarde sleepte met stukjes van de asteroïde Itokawa in 2010, maar leverde minder dan 1 milligram materiaal op. De buit van Hayabusa2 zal waarschijnlijk rond de 100 mg bedragen, en de monsters zijn afkomstig van een ander soort asteroïde, een “C-type”, een type ruimterots rijk aan water en koolstofhoudende organische verbindingen. JAXA zei hierover; “De materialen waaruit de aarde, haar oceanen en haar leven bestaan, bevonden zich in de oerwolk die ons zonnestelsel vormde. In het vroege zonnestelsel was al dit materiaal met elkaar in contact en kon het chemisch interageren binnen dezelfde moederobjecten”. En JAXA vervolgt: “Deze interacties worden nog steeds geconserveerd in primitieve hemellichamen (C-type asteroïden), dus de teruggave van monsters van deze objecten zijn belangrijk voor analyse van de oorsprong en evolutie van het zonnestelsel en de bouwstenen van het leven.”

Planetair wetenschappers over de hele wereld willen graag het kosmische gesteente gedetailleerd onderzoeken, vooral vanwege de zuiverheid van het geretourneerde materiaal. Onderzoekers hebben al toegang tot veel meteorieten, maar deze monsters zijn aanzienlijk veranderd door hun reis door de atmosfeer van de aarde en hun tijd op het oppervlak van onze planeet. Hayabusa2 observeerde Ryugu in detail en plaatste ook meerdere miniprobes op het oppervlak van de asteroïde – verschillende kleine rovers en een lander genaamd MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), die werd geleverd door het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) i.s.m. het Franse ruimtevaartagentschap CNES. Hayabusa2 deed twee reizen naar het oppervlak van Ryugu, beide keren voor monsters. Tijdens de eerste van deze operaties, in februari 2019, haalde Hayabusa2 wat oppervlaktemateriaal op. In april van dat jaar vuurde het ruimtevaartuig een 2,5 kg koperen projectiel naar Ryugu, waarbij een 10 meter brede krater in het oppervlak van de asteroïde werd geblazen. In juli dook de sonde naar beneden en verzamelde wat van dit uitgegraven steengruis. Zie voor een overzicht van het Hayabusa2 project*.