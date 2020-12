Starship SN8; terugblik op zijn zeer geslaagde high-altitude testvlucht

Het doel was om ongeveer 12,5 kilometer de lucht in te vliegen, een aantal complexe vliegmanoeuvres uit te voeren – inclusief een ‘buikflop’ – en dan veilig in de buurt te landen. De 50 m hoge SN8 leek even al deze grote mijlpalen te bereiken, behalve de laatste: het voertuig raakte zijn landingspunt maar kwam te snel binnen en explodeerde in een dramatische vuurbal 6 minuten en 42 seconden na de lancering. De explosie van SN8 deed niets af aan het enthousiasme van SpaceX CEO Elon Musk. “De druk van de header brandstoftank was laag tijdens de landing, waardoor de landingssnelheid hoog en grof was, maar we hebben alle gegevens die we nodig hadden! Felicitaties aan het SpaceX-team, hell yeah!!” Musk verwachtte al geen compleet

succes; hij had eerder SN8 (afkorting van “Serial No. 8”) slechts een kans van 1 op 3 gegeven om in één stuk te landen. Dat komt daar de vlucht van vandaag veel complexer en veeleisender was dan elke andere prototypetest van Starship. Het vorige hoogterecord was ongeveer 150 m, behaald door drie verschillende Starships: de gedrongen Starhoppers, SN5 en SN6. Alle drie die voorgangers waren behoorlijk ‘uitgeklede’ versies, en geleken wel vliegende graansilo’s. Tevens bezaten ze slechts 1 Raptor motor. SN8 was veel capabeler en complexer. Aangedreven door drie Raptors-motoren en in het bezit van een neuskegel en stabiliserende bodyflaps. Deze werkten allen tijdens deze ruim zes minuten duende testvlucht naar behoren.