Vanmiddag zal er in het zuiden van Zuid-Amerika een totale zonsverduistering te zien zijn. Het eerste contact T1 is om 15.41 uur Nederlandse tijd, het maximum is om 17.03 uur en het laatste contact T4 is om 18.31 uur. De eclips is via deze webcasts live te volgen – dank aan Daniel Fischer voor de info!