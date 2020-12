GN-z11 is inderdaad het verste en oudste sterrenstelsel in het heelal

door

Het sterrenstelsel GN-z11 blijkt inderdaad het verst verwijderde en oudste sterrenstelsel in het heelal te zijn, voor zover bekend. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Nobunari Kashikawa (Universiteit van Tokio) heeft GN-z11, gelegen in het sterrenbeeld Grote Beer, met behulp van de Keck I telescoop op Hawaï bestudeerd en dat heeft deze bevestiging opgeleverd. Eerdere studies uit 2016 (toen met Hubble) lieten al zien dat GN-z11 op de ongelofelijke afstand van 13,4 miljard lichtjaar van de aarde ligt [ ] Het heelal is 13,8 miljard jaar oud, dus GN-z11 bestond al een paar honderd miljoen jaar na de oerknal.

De sterrenkundigen wisten met de MOSFIRE spectrograaf verbonden aan de Keck telescoop emissielijnen in het ultraviolette deel van het spectrum van GN-z11 te identificeren (zie afbeelding bovenaan) en aan de hand daarvan konden ze de roodverschuiving van de lijnen meten (z=10,957 – eerder leek het 11,09 te zijn), hetgeen hun de afstand opleverde, 13,4 miljard lichtjaar (=32 miljard lichtjaar als ‘proper distance’ – zie deze Astroblog daarover). GN-z11 is veel kleiner dan de Melkweg, ongeveer 1/25ste in diameter. Het stelsel bevat 100x minder massa dan de Melkweg, maar nieuwe sterren worden 20x sneller geboren. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan GN-z11, verschenen in Nature. Bron: Universiteit van Tokio.