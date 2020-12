Reminder: Doe mee met de Astro Top-25 | 2020

door

Jawel, daar is ‘ie weer: ook in het gedenkwaardige coronajaar 2020 organiseren we de Astro Top-25, de zevende keer dat we ‘m doen! Vanaf 2014 hebben we ieder jaar in december de Astro Top-25, een top 25 van muzieknummers die op de een of andere manier iets te maken hebben met astronomie of ruimtevaart. Het kan zijn dat er in de titel een verwijzing is naar bijvoorbeeld de zon, planeten of sterren of dat de band of de zanger(-es) een link heeft met astronomie of ruimtevaart. We vragen hierbij aan alle lezers van de Astroblogs om een persoonlijke top-5 in te vullen van hun favoriete astronomische muzieknummers. Dat kan door vijf artiesten en de titel van het nummer in te vullen en onderaan op de zendknop te drukken.

View Survey View Survey

Je kunt voor inspiratie gebruik maken van de nummers uit de Top-2000 en de Astro Top-25 van 2015, Astro Top-25 2016 en Astro Top-25 2017, Astro Top-25 2018 en de Astro Top-25 2019, maar je kunt ook geheel andere nummers inbrengen. Als de link met astronomie of ruimtevaart niet uit de titel blijkt wil ik je vragen je keuze eronder toe te lichten – bij #6. Het indienen van je top-5 kan tot en met Tweede Kerstdag, 26 december a.s. om 24.00 uur. Op oudjaarsdag, donderdag 31 december zullen we de uitslag van de Astro Top-25 2020 bekendmaken, samengesteld op basis van de door jullie ingediende top-5’s! Let op: je moet vijf verschillende nummers invullen. Dezelfde artiest mag wel. Let ook op de puntentelling: ieders nummer 1 krijgt 5 punten, nummer 2 4 punten, nummer 3 krijgt 3 punten, enzovoorts. Zet dus op jouw nummer 1 het nummer dat je het mooist vindt, dat voor jou letterlijk tot de sterren reikt. Succes ermee! De klok gaat nu in.