Maanstenen Chinese Chang’e-5 missie naar de aarde teruggebracht

Woensdagavond 16 december om 19.59 uur Nederlandse tijd is de capsule van de Chinese Chang’e-5 maanmissie met een parachute geland op een besneeuwde vlakte in het gebied Siziwang Banner in Mongolië. Aan boord van die hitttebestendige capsule bevindt zich twee kilo aan maansteen, dat op 1 en 2 december door de maanlander van de missie verzameld werd in de vulkanische streek Mons Ruemker in de Oceaan der Stormen (Oceanus Procellarum) op de maan. Een bergingsteam van Chang’e-5 kon de doorgang van de capsule door de aardse atmosfeer over de Arabische Zee met infraroodcamera’s goed volgen en al snel per helicopter landen bij de plek waar de capsule neerkwam om de meegebrachte maanstenen veilig te stellen. China is hiermee het derde land na Rusland (eigenlijk de Sovjet-Unie) en de VS dat maanmonsters terug naar de aarde brengt.

Mons Ruemker is waarschijnlijk zo’n 1,2 miljard jaar geleden ontstaan door vulkanische activiteit op de maan. Men denkt dat de meegebrachte maanstenen de jongste zijn die van de maan naar de aarde zijn gebracht. Het is meer dan veertig jaar geleden dat maanstenen terug naar de aarde zijn gebracht.

Ehhh… nu we het toch hebben over door capsules meegebrachte monsters van andere hemellichamen: eerder vertelden we hier dat de capsule van de Japanse Hayabusa 2 missie met monsters van de planetoïde Ryugu veilig was geland in Australië. De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft inmiddels laten weten dat die capsule in het laboratorium is geopend en dat ze er zwart ‘zand’ in hebben aangetroffen, stofkorrels die zwart lijken te zijn. Hieronder een foto daarvan.

Het zwarte zand zit in de buitenste schil van de container. In de binnenste schil, die nog niet geopend is, denken ze nog meer gruis van de planetoïde Ryugu aan te treffen. Bron 1 over Chang’e 5: Universe Today en bron 2 over Hayabusa-2: Phys.org.