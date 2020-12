SpaceX lanceert bètatestprogramma Starlink-internet in eerste kwartaal van 2021 in Griekenland

Starlink is een beoogd operationeel satellietnetwerk voor het aanbieden van breedbandinternet. In november dit jaar schreef ik een Astroblog over de Starlink-bètadienst die SpaceX aanbiedt aan geselecteerde klanten in Noord-Amerika. Deze klanten kregen allen uitnodiging voor deelname aan het b èt atestprogramma voor de internetservice. Nu is SpaceX bezig om vergunning te verkrijgen voor de bètadienst in Griekenland. Mochten de benodigde vergunningen aan SpaceX verleend worden door de Griekse autoriteiten dan zal Griekenland als eerste Europees land in de mogelijkheid gesteld worden om van Starlink gebruik te gaan maken. Inmiddels zijn er zo een 900 Starlink-satellieten gelanceerd en Musk verkreeg inmiddels vergunning van de Federal Communications Commission voor nog eens 42.000 satellieten. De satellieten, per stuk wegen ze zo’n 270 kg, zullen allen naar een lage of zeer lage aardebaan (very-low of low earth orbit (V)LEO) gelanceerd worden, in de range van 325 tot 1200 km hoogte, voor het leveren van breedbandinternet, dit tegen een prijs die vergelijkbaar is met huidige (bekabelde) internetverbindingen.



Het netwerk richt zich primair op het platteland, in die delen waar (nog) geen hoogwaardig internet is en 5G-techniek onaantrekkelijk is vanwege de afstanden. Starlink heeft tevens het potentieel om netwerktoegang te bieden die ver buiten de controle van nationale regeringen over de hele wereld ligt. Dat komt omdat de verbinding niet afhankelijk is van enige binnenlandse communicatie-infrastructuur: gebruikers zullen vanaf hun computer verbinding kunnen maken met routers die toegang hebben tot duizenden Starlink-satellieten in een baan om de aarde. De inmiddels gelanceerde satellieten zijn genoeg om operationeel service te bieden in sommige gebieden, en een opmaat om in de loop van 2021-2022 bijna globale service te bieden.

Momenteel voert Starlink een bètatestprogramma uit voor de internetservice onder enkele honderdduizenden Amerikanen. Dit voorjaar was er de private bètatest, Starlink was beschikbaar exclusief voor (een deel van) de werknemers van SpaceX, de bètaservice strekte zich uit over het noorden van de VS en Canada tegen augustus 2020, op hoge breedtegraden tussen 44 ° en 52 ° noorderbreedte. Dit najaar is de test uitgebreid, met een publieke bètaversie, de ‘Better Than Nothing Beta’ test, hierop kunnen gebruikers die bericht van Starlink hebben gehad zich inschrijven. Maar SpaceX wil nu ook op Europees grondgebied het bètatesten uitbreiden. Volgens het Griekse dagblad Kathimerini is SpaceX van plan om reeds in het eerste kwartaal van 2021 in Griekenland Starlink-internet aan te bieden. SpaceX heeft een verzoek ingediend bij de regelgevende instanties van het land – de Hellenic Telecommunications and Posts Commission (EETT) en het Digital Governance Ministry – om een service- en exploitatievergunning aan te vragen. Klanten van Starlink ontvangen internet van de satellieten die op ongeveer 550 kilometer boven de aarde opereren via een Starlink Kit. De kit bevat een phased-array antenneschotel en een Wi-Fi-router waarmee gebruikers het netwerk draadloos kunnen verbinden met computergestuurde apparaten. Ook Australië heeft inmiddels vergunning verleend om de bètadienst in 2021 op te starten en Musk wacht na uitnodigingen aan vele landen voor deelname nog op vergunningen wereldwijd. Lees meer over de private en publieke bètatest in de Astroblog van 4 nov. j.l. Bronnen: GreekCityTimes/Business Insider