Monsters van planetoïde Ryugu in Hayabusa 2’s binnenste container lijken op houtskool

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft vandaag foto’s vrijgegeven van de inhoud van de binnenste container van de Hayabusa 2 capsule, die begin december na een reis van 300 miljoen jaar monsters terug naar de aarde bracht die Hayabusa 2 in juli dit jaar verzamelde tijdens een touchdown bij de kleine planetoïde Ryugu, waarbij de inslag van een ‘impactor’ zorgde voor het opstuiven van steentjes vanaf het oppervlak van Ryugu. In de container heeft men grote stukken donker steen gevonden (>1 cm), die hard blijken te zijn – ze breken niet als erin wordt geprikt of als ze in een andere container worden gedaan. Naast de grote stenen is er ook een boel kleiner gruis aangetroffen in de container. De Hayabusa 2 capsule heeft drie kamers met monsters van Ryugu, genaamd A, B en C. Het zijn de monsters in kamer C die de grote brokken bevatten.

