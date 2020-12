Plan gelanceerd voor een neutrinodetector verspreid over een oppervlak van 200.000 km²

door

Je hebt kleine instrumenten en grote instrumenten. De zogeheten ‘Giant Radio Array for Neutrino Detection’ (GRAND) valt in de buitencategorie héél groot, een oppervlak beslaand van maar liefst 200.000 km². Het voorgestelde project komt uit de koker van de GRAND Collaboration, welke is geïnitieerd door de CNRS, het Franse instituut voor wetenschappelijk onderzoek. GRAND moet een detector worden die zich richt op neutrino’s met een ultrahoge energie, UHE-neutrino’s (energie > 1 EeV, exa elektronvolt, exa=10^18). Er zijn drie smaken neutrino’s, de elektron-, muon- en tau-neutrinos, en GRAND zal vooral gefocust zijn op de laatste smaak, de tau-neutrino’s. Die komen vanuit de diepten van het heelal, als een vorm van kosmische straling of als de kosmische straling (dat ook uit andere deeltjes kan bestaan, zoals protonen en heliumkernen) deeltjes in de atmosfeer/aardkorst raakt en in de waterval van deeltjes die dan ontstaat ook tau-neutrino’s zitten. Dat ze zich concentreren op die tau-neutrino’s en niet op de andere twee is dat er een hogere kans is deze te detecteren. Met de GRAND telescoop moeten ze de tau-neutrino’s kunnen detecteren.

GRAND moet komen te bestaan uit een heleboel radio-stations, 200.000 stuks maar liefst. Die komen dan verspreid te staan over een bergachtig gebied dat 200.000 km² groot is, één ontvanger dus per vierkante kilometer. Er komt dus niet een enorme detector van die omvang, waar alles voor moet wijken, maar eenvoudig één ontvanger per km². Elke station komt te bestaan uit een antenne, een versterker en hardware om de gegevens door te geven (zie de foto hierboven). Zo’n enorme hoeveelheid radio-stations kost heel veel en daarom zijn ze nu met prototypes aan het kijken wat de meest goedkope en efficiënte manier is. Momenteel werken ze aan GRANDProto300, een prototype in een gebied van 300 km². Hier het vakartikel van hoofdonderzoeker Sijbrand de Jong (Radboud Universiteit) over het GRAND project. Bron: Phys.org.