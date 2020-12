Hubble ziet een ‘gesmolten ring’

door

Zie hier GAL-CLUS-022058s, een sterrenstelsel mét zwaartekrachtlens gelegen in het zuidelijke sterrenbeeld Oven (Fornax). De foto is gemaakt met ESA/NASA’s Hubble ruimtetelescoop en hij laat een prachtig exemplaar zien van een ‘Einstein ring’, een complete cirkelvormige zwaartekrachtlens. Het was Albert Einstein die als eerste het idee van zwaartekrachtlenzen opperde op grond van z’n Algemene Relativiteitstheorie (1915): licht van een ver verwijderd object, bijvoorbeeld een sterrenstelsel of quasar, kan worden versterkt en verbogen door een tussenliggend sterrenstelsel dat precies tussen de aarde en het ver verwijderde object gelegen is. Het tussenliggende stelsel werkt dan als een natuurlijke lens, net zoals een lens in een telescoop het licht afbuigt naar het brandpunt. Door z’n uiterlijk en ligging in het sterrenbeeld Oven wordt de lens van GAL-CLUS-022058s door sterrenkundigen ook wel de ‘gesmolten ring’ genoemd. Een treffende naam, nietwaar? Bron: NASA.