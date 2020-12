Video: de landing van Mars 2020/Perseverance in de Jezero krater op Mars

door

Op 18 februari 2021 is het volgens de planning zo ver: dan zal de Amerikaanse Marsrover Mars 2020/Perseverance, die op 30 juli j.l. werd gelanceerd, landen in de Jezero krater op Mars, waar ‘ie onderzoek zal doen naar geologische processen en eventueel vroeger leven of de mogelijkheid daartoe op Mars. De EDL (‘Entry, Descent and Landing) van Perseverance zal veel lijken op die van z’n voorganger, Marsrover Curiosity, die nog steeds bezig is met onderzoek aan de Gale krater. De video van de EDL van de Perseverance lijkt dan ook erg op die van Curiosity, die ik in 2011 liet zien. En hij is net zo spectaculair, afdeling ‘Must see!!‘

Bron: Orbital Hub.