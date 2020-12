Sterrenkundigen ontdekken nieuwe supercluster van sterrenstelsels

door

Door het analyseren van de gegevens die zijn verzameld met de eROSITA Final Equatorial Depth Survey (eFEDS) zijn sterrenkundigen erin geslaagd om een nieuwe supercluster van sterrenstelsels te ontdekken. De supercluster is een langgerekte keten van acht afzonderlijke clusters van sterrenstelsels, die gravitationeel aan elkaar verbonden zijn. De cluster ligt op bijna vier miljard lichtjaar afstand (roodverschuiving z=0,36). Superclusters zijn de grootste structuren in het heelal. De clusters in het noordelijk deel van de ontdekte cluster lijken in botsing met elkaar te zijn. In dat deel ligt onder andere eFEDS J093513.3+004746, het meest zware en lichtrijke cluster van de acht. Men heeft z’n massa berekend op maar liefst 580 biljoen zonsmassa. De massa van de zeven andere clusters variëert tussen 130 en 250 biljoen zonsmassa. Tijdens de ontdekking verkeerde eFEDS, waarbij ze gebruik maken van eROSITA’s Hyper Suprime-Cam (HSC), nog in z’n zogeheten Performance Veri?cation (PV), een testfase. Hier het vakartikel over de ontdekking van de supercluster, te verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Bron: Phys.org.