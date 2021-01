Iedereen een gelukkig perihelium!

door

Vandaag om 14.51 uur bereikte de Aarde in z’n baan het perihelium, het punt dat ‘ie het dichtst bij de Zon staat. De afstand bedroeg op dat moment 147.093.163 km oftewel 0,983257 astronomische eenheid. Het aphelium – het punt dat ‘ie het verste van de zon staat – zullen we dit jaar op 5 juli meemaken, als we 152.100.527 km van de zon verwijderd zijn, zo’n vijf miljoen km (ruim 2%) verder.

Door het perihelium lijkt de Zon vanaf de Aarde gezien groter dan gemiddeld, zoals je goed op de afbeelding hierboven kunt zien. De Aarde ontvangt door de kleinere afstand bijna 3,5% meer licht en warmte van de Zon. Hierdoor zijn de zomers op het zuidelijk halfrond meetbaar warmer dan die op het noordelijk halfrond, maar ook ruim een week korter!

Je zal wellicht denken dat het vreemd is dat op dit moment – bij ons winter – de aarde het dichtst van de Zon staat en dat je het omgekeerde zou verwachten. Maar dat is te verklaren: de seizoenen ontstaan niet door de wisselende afstand van de aarde tot de Zon, maar door de schuine stand van de aardas (zie de afbeelding hierboven). Vandaag beweegt de aarde ook het snelst in haar baan. De snelheid is nu 30,3 km/s, terwijl dat 29,3 km/s is op 5 juli. In het perihelium is de aarde dus 3,4% sneller dan in het aphelium. Zoef, veiligheidsriemen vast! Bron: Hemel.waarnemen + Time & Date + Sterrengids 2021.