SpaceX brengt HD video van Starship SN8 uit en plaatst SN9 op het lanceerpad

SpaceX heeft recent enkele fraaie video’s uitgebracht van de Starships SN8 en de SN9. Van de testvlucht van Starship prototype SN8 verscheen een HD video. Op 9 december j.l. vertrok deze 50 meter hoge kolos van de testfaciliteit van SpaceX, te Boca Chica, Texas. Na een, in vrijwel alle opzichten geslaagde testvlucht van ruim zes minuten, explodeerde de SN8 helaas bij de landing. Inmiddels zijn van de SN8 (‘serial number 8’), bedoeld voor o.a. Marsreizen, de brokstukken opgeruimd, heeft SpaceX een HD video uitgebracht van de bijzondere testvlucht en is zijn opvolger verplaatst naar het lanceerpad. De SN9 moet ergens in januari a.s. gelanceerd worden en de prestaties van zijn voorganger hopelijk verbeteren, want het zijn dure prototypes. Per stuk kosten de SN’s ruim 200 miljoen dollar, vier keer zoveel als de Falcon 9. Echter bij verplaatsing van de SN9 voor lancering ging het niet helemaal goed, ook hiervan bracht SpaceX een video uit.



SN8 testvlucht van 9 december 2020

Vanuit verschillende camerahoeken – waarvan sommige op de SN8 zelf waren gemonteerd – toont de video de verschillende motor shutdown momenten na lancering en de heroriëntatie in de lucht voor de allereerste test van een indrukwekkende ‘buikflip’-manoeuvre van het Starship. SN8 bereikte een hoogte van 12,5 km. De raket torende zo een vijf minuten boven de Golf van Mexico, en draaide hierna zijwaarts zoals gepland, om vervolgens in een vrije val terug af te dalen naar het meest zuidoostelijke puntje van Texas, nabij de Mexicaanse grens. Bij de buikflop kantelde de raket 90 graden voor het nabootsen van de wijze waarop het door de atmosfeer terug naar aarde zou keren na een ruimtevlucht. Deze manoeuvre, uitgevoerd bij het bereiken van de atmosfeer, vermindert de daalsnelheid waarmee de raket de grond nadert. Helaas explodeerde Starship SN8 bij de te snelle landing en liet niets over dan de neuskegel, puin, en een grote rookwolk.

Maar Elon Musk beschouwde het als een succesvole testvlucht; ‘Mars, here we come’! twitterde Elon Musk, die avond om 12 uur NL’tijd. En dat klopte, de testvlucht behaalde op de landing na al zijn doelen. Het doel was om 12,5 km hoogte te halen, enkele complexe vliegmanoeuvres uit te voeren – inclusief een ‘buikflop’ – en dan veilig in de buurt te landen. De 50 m hoge SN8 leek even al deze grote mijlpalen te bereiken, behalve de laatste: het voertuig raakte zijn landingspunt maar kwam te snel binnen en explodeerde 6 minuten en 42 seconden na de lancering. Musk verwachtte al geen compleet succes; hij had eerder SN8 slechts een kans van 1 op 3 gegeven om in één stuk te landen. Dat komt daar deze vlucht veel complexer was dan elke andere prototypetest van Starship. Het vorige hoogterecord was ongeveer 150 m, behaald door drie verschillende Starships: de gedrongen Starhoppers, SN5 en SN6. deze voorgangers waren behoorlijk ‘uitgeklede’ versies en bezaten slechts 1 Raptor motor. SN8 was veel capabeler en complexer. Aangedreven door drie Raptors-motoren en in het bezit van een neuskegel en stabiliserende bodyflaps. Deze werkten allen tijdens deze testvlucht naar behoren.