door

De NASA heeft dit jaar – 2021 zoals we weten – een drukke agenda met als hoogtepunten de eerste vlucht van de Artemis missie (die uiteindelijk in 2024 moet leiden tot weer een bemande missie naar de maan), de landing van de Perseverance rover op 18 februari in de Jezero krater op Mars en de lancering van de James Webb Space Telescope in oktober, de langverwachte opvolger van de Hubble ruimtetelescoop. De video hieronder zet ‘t allemaal voor je op een rijtje.