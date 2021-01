De zon alle 366 dagen van 2020 in beeld gebracht

door

De Proba-2 is een satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die continu de zon in de gaten houdt. Met z’n SWAP [ ] camera maakt ‘ie dagelijks foto’s van de zon en daar hebben ze bij de ESA bovenstaande selectie van gemaakt, waarop je de zon op alle 366 dagen van het jaar van 2020 ziet – jawel 366 dagen, het was een schrikkeljaar (hier de 2019 versie, daar de 2018 versie en weer hier de 2017 versie – het kan niet op). Met die SWAP camera kijkt de Proba-2 in het extreme ultraviolet deel van het EM-spectrum naar de corona, de gloeiendhete atmosfeer van de zon. Hieronder een geanimeerde versie van de foto.

In 2020 startte een nieuwe cyclus van activiteit van de zon, de 25e cyclus van 11 jaar, sinds het begin van de metingen. Op de foto hierboven zie je de zon op alle 366 dagen van 2020. Begin 2020 was de zon nog rustig, maar aan het einde begon z’n activiteit toch wel toe te nemen. In november en december zie je op de zon enkele actieve gebieden van zonnevlekken verschijnen. Er zijn aanwijzingen dat komende cyclus een zeer krachtige gaat worden. Op 21 juni en 14 december was vanuit het gezichtspunt van de Proba-2 satelliet een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar, welke door de SWAP camera is vastgelegd. Bron: ESA.