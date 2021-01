Extreem heldere ‘bolide’ vuurbal boven Zuid-China waargenomen

Meteoor ‘bolide’, de Kerstman op een oefenrondje?

Een meteoor is een meteoride op ca. 100 km hoogte die met een enorme snelheid (tot enkele tientallen kilometers per seconde) de aardse atmosfeer binnendringt. De IMO sprak in dit geval van een bolide. Een bolide is een meteoor of meteoriet die verschillend wordt gedefinieerd. Volgens een van de definities is een bolide een vuurbal die een magnitude -14 of helderder bereikt. De IAU beschikt niet over een officiële definitie van een bolide en beschouwt de term als synoniem met ‘vuurbal’. Maar astronomen gebruiken het woord gewoonlijk om er een opvallend heldere vuurbal mee aan te duiden, vooral een die explodeert. De term wordt ook wel gebruikt voor vuurballen die een hoorbaar geluid voortbrengen. Dat werd bij deze vuurbal ook waargenomen. Het IMO verklaarde; “Op 23 december 2020 om 7:23 AM lokale tijd, werd een enorme heldere vuurbal waargenomen die zich bewoog over het zuiden van China, tussen Nangqiang County, en Yushu.” En vervolgde met een knipoog: “Daar het de dag voor Kerstmis was, was het misschien de Kerstman die een oefenrondje deed voor zijn pakjesafleverronde!” Deze enorm heldere vuurballen worden veroorzaakt door asteroïden die met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde binnendringen en de atmosfeer eromheen verlichtten. Dit stuk was echter bijzonder energiek, met het equivalent van 9,5 kt TNT volgens het CNEOS. Vuurballen worden veroorzaakt door meteoren of andere kleine ruimterotsen die de atmosfeer van de aarde raken. Omdat het de eerste keer is dat deze ruimterotsen ooit luchtweerstand hebben ondervonden, sijpelt er lucht in kleine holtes op de rotsen, waardoor ze uit elkaar rijten en exploderen. Bronnen; South China Morning Post, Indian Times