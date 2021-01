door

Lieve dames, beste heren.

Stop de kernfusie in de zon…..zet de handrem op ons zonnestelsel……gaarne een momentje even geen stervorming in de Orionnevel……..kan de Andromedanevel een dagje wachten met het zich op ons Melkwegstelsel storten….en ach, nu we toch grootschalig kosmisch bezig zijn……we zetten vandaag gewoon de expansie van ons Universum rigoureus stil……!!!

Het is namelijk een zeer heuglijke dag, daar de enige echte grandmaster of the Universe zijnde ons aller Astroblogshopman Arie vandaag de gezegende leeftijd heeft bereikt van

60 jaar!!

Normaal gesproken zou dit plezante feit gevierd worden met een woestwilde hemelse orgie van een energieniveau waar menig AGN…(Active Galactic Nucleus) nog een stevig puntje aan kan zuigen…

edoch……omdat er nog steeds “iets heel vervelends kleinkriebeligs” meent te moeten rondspoken alhier op deze “pale blue dot” zal dat vandaag helaas niet lukken….maarre….we kunnen, ter compensatie en voor de leut, astrohopman Arie natuurlijk wel, op gepaste afstand, overladen met digitale felicitaties…enne…vandaar dit “hiep..hiep…hoera en zegt het voort…zegt het voort-blogje”!!

EN derhalve…. refererend aan de actualiteit….de “eerste prik” mag en kan ik je helaas niet (meer) geven enne da’s wellicht maar goed ook..hihi….maar wel bij deze de eerste welgemeende felicitaties!!

en nu maar stilletjes hopen dat de website…oeps…. niet (hmm..of wellicht juist wel!!) vastloopt vanwege een stortvloed aan gelukwensen!!