Bernie Sanders in space

Bernie Sanders is trending op Twitter vandaag. Gisteren was Sanders, die als democraat meedeed aan de presidentsverkiezingen en die door Joe Biden werd verslagen, aanwezig bij de inauguratie van Biden in Washington. De foto van de dikke handschoenen en mondkapje dragende Sanders op een krukje op de trappen van het Capitool ging vandaag viral, met honderden gephotoshopte foto’s als gevolg. En laat ik er nou drie vijf tegenkomen die een astronomisch tintje hebben.

En dan deze:

Deze is wel de beste die ik vandaag ben tegengekomen#BernieSanders https://t.co/OJbKHF9UBv pic.twitter.com/wNXDAhxe4O — Bart Van Basselaere ?? ?? (@BasselaereBart) January 21, 2021

En tenslotte deze, die ik op Facebook tegenkwam – Sanders bij de beroemde Solvayconferentie in 1927.

Hebben jullie wellicht nog meer kosmische Sandertjes voorbij zien komen?

[Update] Ik kwam er net nog eentje tegen – Ground control to Major Bernie 😀 :

En zojuist zie ik deze voorbij rollen: