Een schitterende visualisatie van de vijftig gedetecteerde zwaartekrachtgolven

In navolging van de publicatie van de catalogus met de vijftig door LIGO en Virgo gedetecteerde zwaartekrachtgolven – oktober vorig jaar gebeurde dat – is er nu een schitterende visualisatie verschenen van die vijftig zwaartekrachtgolven. Hij is ontwikkeld door het Cardiff University Gravitational Exploration Institute en je komt er door op bovenstaande afbeelding te klikken (ik krijg ‘m helaas niet embedded). Alle zwaartekrachtgolven zijn veroorzaakt door twee extreem compacte zware objecten die op elkaar botsen en één nieuw object vormen – in bijna alle gevallen zwarte gaten, af en toe neutronensterren. Op de x-as van het linkerscherm zie je de massa van het zwaarste object (primary mass), op de y-as die van het lichtste object (secondary mass). Op alle stippen, die voorzien zijn van balken met de marges van de metingen, kun je klikken en dan zie je rechts alle details van de veroorzakers van de zwaartekrachtgolf. Simpeler kan het niet. Bron: Phys.org.