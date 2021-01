De zeven rotsachtige planeten van het TRAPPIST-1 systeem lijken allemaal op elkaar

door

Gisteren hadden we het over een uniek planetensysteem bij een andere ster, de zes planeten van de ster TOI-178, waarvan er vijf in een ritmische baanresonantie verkeren. En nu dan het bericht over een ander uniek planetensysteem, het welbekende TRAPPIST-1 systeem, waar zeven aardachtige planeten om een ster draaien. Het nieuws is dat een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Michaël Gillon (Universiteit van Luik) ontdekt heeft dat de zeven planeten qua dichtheid en ook qua samenstelling erg op elkaar lijken. Het systeem werd in 2016 ontdekt – óók door Gillon z’n team – en sindsdien is het uitgebreid bestudeerd met de Kepler en Spitzer ruimtetelescopen en op aarde met de TRAPPIST- en SPECULOOS telescopen. Daaruit komt naar voren dat de zeven planeten een dichtheid hebben die ongeveer 8% lager is dan die van de aarde.

Om het verschil met de aardse dichtheid te verklaren opperen de onderzoekers drie hypothesen: de eerste zegt dat de TRAPPIST-1 planeten een zelfde samenstelling als die van de aarde hebben, alleen met minder ijzer (21% t.o.v. 32% bij de aarde). De tweede hypothese zegt dat de planeten meer zuurstof zouden kunnen bevatten, welk element kan reageren met ijzer, hetgeen roest oplevert (waar Mars ook z’n rode kleur van heeft). De kern van de planeten zou volgens deze tweede hypothese een geoxideerde ijzerkern kunnen bevatten. Van deze twee hypotheses zou ook een combi mogelijk kunnen zijn, dus planeten met minder ijzer en meer zuurstof.

Een derde hypothese zegt dat de planeten van TRAPPIST-1 waterrijker zijn dan de aarde. Deze hypothese sluit goed aan bij eerdere bevindingen die suggereren dat de planeten verder van de ster vandaan zijn ontstaan in een koudere ijsrijke omgeving en dat ze daarna naar binnen zijn gemigreerd. Als deze hypothese juist is dan zou de massa van de vier buitenste TRAPPIST-1 planeten uit water moeten bestaan. Bij de aarde vormt water 0,1% van z’n massa. De drie binnenste planeten staan echter te dicht bij hun ster (een M8 rode dwerg) momenteel om nog water in vloeibare vorm te hebben en ze zouden zulke dichte atmosferen á la Venus moeten hebben dat deze derde hypothese toch onwaarschijnlijk lijkt. Een vakartikel over de waarnemingen aan het TRAPPIST-1 systeem is verschenen in the planetary Science Journal. Bron: Universiteit van Luik.