Bijzondere ‘blue jet’ en ELVES gespot vanaf het ISS

Vanuit het ISS wordt sinds 2018 door ESA onderzoek gedaan naar elektrische ontladingen die voortkomen uit onweersstormen in de hogere atmosfeer zoals blue jets, ELVES en red sprites. Een internationaal wetenschapsteam o.l.v. de Duitse astrofysicus Torsten Neubert onderzocht recentelijk enkele van deze fenomenen waargenomen met ESA’s ASIM, het ‘European Atmosphere-Space Interactions Monitor’. ASIM bestuit uit een verzameling optische camera’s, fotometers en een röntgen- en gammastralingsdetector en speurt naar deze bijzondere fenomenen in de hogere atmosfeer, ASIM werd geïnstalleerd in 2018. Recent verscheen in het journal Nature, het onderzoekspaper van het team betreffende deze observaties van ASIM.* De in het artikel besproken lichtflitsen en bliksem werden waargenomen op 26 februari 2019 boven de Pacifische Oceaan, nabij het eiland Nauru.



Het ESA ISS-experiment beschrijft een waarneming van vijf intens blauwe flitsen in een wolkenhoop, waarvan er één een ‘blue jet’ in de stratosfeer genereert. Vier van deze intense lichtflitsen werden door het team geidentificeerd als ELVES of ’emissions of light and very low frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources’. Het vastleggen van deze verschijnselen met behulp van ASIM’s zeer gevoelige tools is van belangrijk voor wetenschappers die weersystemen op aarde onderzoeken. De waarnemingen bevatten aanwijzingen voor hoe bliksem in wolken wordt geïnitieerd en onderzoekers denken dat deze verschijnselen zelfs de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde kunnen beïnvloeden. Astrid Orr, wetenschappelijk cõordinator voor (on)bemande ruimteexploratie bij ESA stelt: “Dit artikel is een indrukwekkend hoogtepunt van de vele nieuwe verschijnselen die ASIM waarneemt boven onweersbuien en laat zien dat we nog zoveel te ontdekken en te leren hebben over ons universum. Bronnen: Phys.org / ESA / Forbes



* https://www.nature.com/articles/s41586-020-03122-6