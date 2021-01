De massa van deeltjes donkere materie moet liggen tussen 10-³ eV en 10^7 eV

door

Het lijkt zo simpel en toch waren ze er nooit eerder opgekomen: je weet dat donkere materie reageert op zwaartekracht en door dat feit kan je berekenen hoe zwaar de hypothetische deeltjes moeten zijn waaruit donkere materie bestaat. Onderzoekers van de Universiteit van Sussex waren kennelijk de eersten die dat deden en de uitkomst is verrassend: de massa van deeltjes donkere materie moet liggen tussen 10-³ en 10^7 elektronvolt. Dat is een massabereik dat een stuk kleiner is dan wat men eerder als ‘spectrum’ hanteerde voor de mysterieze deeltjes: tussen 10^-24 eV en 10^19 GeV (voor de laatste eenheid: 1 GeV is een miljard eV). In lekentaal: deeltjes donkere materie zijn niet ultralicht, maar ook niet superzwaar. Tweede verrassing: mocht blijken dat de massa van donkere materie toch buiten dit spectrum ligt dan betekent dit dat donkere materie niet alleen reageert op de zwaartekracht, maar ook op een andere kracht. Dat zou de zwakke wisselwerking kunnen zijn, maar het zou ook een natuurkracht kunnen zijn die we nog helemaal niet kennen, een vijfde natuurkracht. Hier het vakartikel (verschenen in Physics Letters B) waarin je ‘t allemaal nog eens na kunt lezen op je gemakje. Bron: Eurekalert.